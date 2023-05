William e Kate hanno partecipato alle prove dell' incoronazione con Carlo e Camilla

Una birretta pomeridiana come uno qualunque: il principe- erede al trono di Gran Bretagna - è andato in un pub di Soho con la mogliea due giorni dall'incoronazione del padre, re Carlo III. Gita pomeridiana che appare mirata a segnalare la ...E molta gente anche giù in strada , scesa per salutare. Che, da par loro, non si tirano indietro : stringono mani, rispondono alle domande, lui si ferma a giocare con un cagnolino e ...Facile immaginare che Carlo e Camilla,Middleton e altri Royals non faranno mancare il loro sostegno e forse la loro presenza . D'altronde il nuovo sovrano è un volontario della prima ...

C'era una volta ... il Novecento - The Royal Collection: William & Kate La7

Sebbene il re si sia già esercitato a Buckingham Palace, alle prove nell'Abbazia di Westminster hanno partecipato anche il Principe e la Principessa del Galles, i loro figli e il Primo Ministro Rishi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...