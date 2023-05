Vuelta Femenina 2023 | bis per Marianne Vos in volata! Battuta Norsgaard | ottava Silvia Persico

(Di giovedì 4 maggio 2023)Vos non si batte inL’olandese della Jumbo-Visma vince la quarta tappa dellaallo sprint a Guadalajara nella frazione partita da Cuenca. Il fenomeno neerlandese ha avuto qualche difficoltà a reggere in salita, ha tenuto duro e poi ha battezzato ancora una volta tutte in volata: 248 vittorie in carriera. Tappa che viene animata inizialmente dagli attacchi di Eukene Larrarte (Bizkaia Durango), Idoia Eraso (Laboral Kutxa Fundación Euskadi) e Nora Jencusova (Bepink). Attaccanti presto riprese e la fuga definitiva è composta da Anna Kiesenhofer (Israel Premier Tech Roland), Patricia Ortega (Massi – Tactic Women Team), Maryna Varenyk (Eneicat – CMTeam – Seguros Deportivos) e Ana Vitória Magalhães (Bizkaia Durango). Intorno ai 100 chilometri dalla conclusione ci sono ...

Nessun Iframes SPAGNA - 03 - 05 - 2023 - - Ancora un buon risultato per Francesca Barale nella seconda tappa delladi 105,8 km con partenza da Orihuela e arrivo a Pilar de la Horadada, nel sud della Spagna. La portacolori del Team DSM è arrivata col gruppo di testa, dove in volata si è imposta la ...Nessun Iframes 02 - 05 - 2023 - - Il primo tour femminile spagnolo della storia, ladi 7 tappe, è scattato ieri 1° maggio con la cronometro a squadre di 14,5 km a Torrevieja, nella provincia di Alicante. In gara anche la domese Francesca Barale del team olandese DSM ...In campo femminile le atlete saranno invece impegnate nella, corsa in terra spagnola che prevede sette tappa dal primo al 7 maggio prossimo. Al via anche l'ossolana Francesca Barale ...

Marianne Vos non si batte in volata! L'olandese della Jumbo-Visma vince la quarta tappa della Vuelta Femenina 2023 allo sprint a Guadalajara nella frazione partita da Cuenca. Il fenomeno neerlandese h ...Caos, spettacolo e distacchi nella terza frazione della Vuelta Femenina 2023. Nella tappa più lunga di questa edizione (157 km) a fare la differenza non sono state le montagne o le salite, bensì il fo ...