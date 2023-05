Volley | Finale Scudetto Superlega 2022 2023 | Civitanova la pareggia dopo 5 set | ora testa a gara-3

(Di giovedì 4 maggio 2023) Cucine Lubevince in quattro set all’Eurosuole Forum diMarche sull’Itas Trentino e si porta sull’1-1 nelladella. Partita avvincente ed equilibratissima per cinque interi set, con gli uomini di coach Medei trovano l’allungo decisivo. IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF CALENDARIO: DATE, ORARI E TV: FORMULA E REGOLAMENTO LA PARTITA – Un primo set con tanti errori in battuta da un lato e dall’altro, che vede in controllo per la maggior parte del tempo la squadra padrona di casa con Zaytsev e Chinenyeze a fare la voce grossa e un muro che si fa trovare ...

La diretta testuale live di Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino , partita valevole per la seconda giornata dellaScudetto dei Playoff Superlega 2022/2023 dimaschile. Dopo il primo confronto a Trento, i cucinieri di Gianlorenzo Blengini vogliono sfruttare il campo di casa per fare un passo verso il ...Inizia il conto alla rovescia per Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova , partita valevole per la terza giornata dellaScudetto dei Playoff Superlega 2022/2023 dimaschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti tornano sul campo di casa per replicare la vittoria ottenuta nel primo confronto della serie.

In casa Lube monumentale Chinenyeze, top scorer con 18 p