Volley | Civitanova vince il braccio di ferro | Trento ko al tie-break | Finale Scudetto in parità

(Di giovedì 4 maggio 2023)ha sconfittoper 3-2 (25-21; 25-15; 19-25; 23-25; 17-15) nella gara-2 delladimaschile. I Campioni d’Italia hanno ruggito di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e hanno pareggiato la serie che assegna il tricolore, dopo che tre giorni fa erano crollati al cospetto dei dolomitici. Ristabilito l’equilibrio nell’atto conclusivo, si tornerà in campo domenica 7 maggio per una cruciale gara-3: chiguadagnerà la prima chance di portare a casa il titolo, chi perderà sarà chiamato a inseguire con le spalle al muro. La Lube, che sta inseguendo il quartoconsecutivo, ha piazzato uncruciale sull’8-6 del primo set e ha poi allungato fino al 19-15, conservando il vantaggio senza particolari ...

... FORMULA E REGOLAMENTO SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE CALENDARIO2023: TUTTI GLI EVENTI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5- TRENTO 2 - 2 (25 - 21, ...... TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE CALENDARIO2023: TUTTI GLI EVENTI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO STREAMING E TV - Gara - 3 Trento -della finale Scudetto dei ...0 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:15 Monaco - Maccabi 67 - 79 19:45 Real Madrid - Partizan 87 - 89- SUPERLEGA 17:00- Milano 3 - 1 17:00 Trentino - Piacenza 3 - 1 Visualizza SuperLega ...

LIVE Civitanova-Trento, Finale Superlega volley 2023 in DIRETTA: trentini avanti 1-0 nella serie OA Sport

Civitanova ha sconfitto Trento per 3-2 (25-21; 25-15; 19-25; 23-25; 17-15) nella gara-2 della Finale Scudetto di volley maschile. I Campioni d'Italia hanno ruggito di fronte al proprio pubblico dell'E ...Dalle 20,30 con diretta su RaiSport e in streaming qui sopra, l'Itas Trentino è in campo a Civitanova Marche contro i campioni d'Italia della Lube per gara 2 della serie di finale. L'Itas Trentino è ...