Vladimir Luxuria svela i concorrenti preferiti a L’Isola dei Famosi 2023

(Di giovedì 4 maggio 2023)è un’esperta dedei, non solo perché è già al suo secondo anno da opinionista, ma anche perché ha ricoperto tutto i ruoli nel programma, tranne quello della conduttrice. Diretta, provocatoria, sempre attenta a tutto quello che succede, l’ex parlamentare si è già fatta un’idea deidi quest’edizione e ha le sue preferenze. Leggi anche: Dove vedere la replica dedeiIl giudizio su Nathaly Caldonazzo: “Suscettibile ai commenti” L’opinionista deha discusso con Nathaly Caldonazzo durante la seconda puntata. Più volte si sono scontrate e la showgirl ha intuito chece l’avesse proprio con lei, ma in realtà non è così. Ai microfoni di Casa ...

si svela sulla nuova edizione de L'Isola dei Famosi in una nuova intervista per Casa Chi. Parlando con i giornalisti del talk social della rivista di Alfonso Signorini, l'opinionista ...elogia l'amore in tutte le sue forme In settimana Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini erano già stati presi di mira sui social: la coppia si era lasciata andare ad alcune ...Fidanzata Cristina Scuccia Cosa è emerso Anche nell'ultima puntata dell'Isola non sono mancate le frecciatine da parte della padrona di casa e dell'opinionista, che già qualche ...

Vladimir Luxuria nel mirino dei ladri, tentato furto nell'ufficio al Pigneto. È allarme ilmessaggero.it

Vladimir Luxuria ospite di Casa Chi parla dell’edizione in corso dell’Isola dei Famosi. “Cristina Scuccia la mia preferita. Screzi Ilary-Papi Lui è straripante, l’impressione che siano ai ferri corti ...Nel rispondere a una domanda di Vladimir Luxuria, Cristina Scuccia ha detto cosa pensa sulla possibilità per i presbiteri di mettere su famiglia ...