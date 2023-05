Vittorio Sgarbi a processo dopo le parole in tv su Virginia Raggi | Cosa ha detto

(Di giovedì 4 maggio 2023) Alessandro Nunziati Il critico d’arte e politicosarà processato per diffamazione aggravata nei confronti dell’ex sindaco di Roma.… L'articolo proviene da Quilink.

Nuovi guai per. Il critico d'arte e politico andrà a processo con l'accusa di diffamazione aggravata ai danni dell'ex sindaca di Roma Virginia Raggi . Avengono contestate alcune sue ...foto di bacco (2) - L'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata ammessa come parte civile nel processo a, sottosegretario ai Beni Culturali, imputato con l'accusa di ...Virginia Raggi attacca Gualtieri: 'Roma è peggiorata da ogni punto di vista'a processo per diffamazione: cosa aveva detto alla Raggi Ovviamente, è ben noto e rinomato il modus con il qualealle volte conduce le sue accuse e le sue critiche, ma cosa ...

