Vite al limite | Travis è stato salvato | tutti commossi per quello che gli è successo

(Di giovedì 4 maggio 2023)molto amato dal pubblico dial. Ecco com’è cambiata la sua esistenza dopo la fine della sua esperienza nel programma . Una delle storie più belle e che hanno lasciato un segno nel programmaalè quella diHenry. Raramente un paziente della trasmissione è riuscito a portare a termine il proprio percorso senza intoppi e con una determinazione che possiamo definire ferrea. Il giovane texano veniva da Carrollton, e quando è giunto da Nowzaradan e dal suo team, pesava all’incirca 279 kg. L’uomo mangiava in modo compulsivo, e non riusciva a riprendersi. L’incredibile trasformazione diHenry -grantennistoscana.it (fonte YouTube)Aveva avuto un’infanzia dura, ma era comunque riuscito a costruirsi una vita ...

... La Geria, area dove si coltiva laproteggendo le piantine con muretti a secco e buche scavate ... El Hierro: la bellezza ai confini del mondo Considerata ildel mondo conosciuto fino alla ...Il motivo dell'impegno delle nostre; che ci ha assorbito interamente. *** Spesso sono le ... Un. Perché è sempre un destino sconosciuto che alla fine ci comanda. I guai vengono quando si ...Esistono molti reality show che mostrano sullo schermo corpi grassi, comeal, The Biggest Loser, Obesity Factor, o spot il cui messaggio è quello di dimagrire e rinascere. Si evince così, che l'obiettivo sembra essere quello di promuovere un corpo magro, come se ...

Vite al limite, il Dott. Nowzaradan si è arreso: la morte irrompe nel programma Grantennis Toscana

Stephanie, la protagonista, ha 31 anni, vive a Columbus, Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa 273 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati scarsi, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...