Violamania | ti accorgi di Amrabat solo quando non c’è E Italiano ammicca con Dia

(Di giovedì 4 maggio 2023)una partita non la puoi vincere allora non la devi neanche perdere. È un po’ quello che è successo ieri sera alla...

Quando una partita non la puoi vincere allora non la devi neanche perdere. È un po’ quello che è successo ieri sera alla Fiorentina nel pirotecnico pareggio maturato contro la Salernitana. I viola non ...