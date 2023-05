Vinci Casa giovedì 4 maggio 2023 | i numeri estratti nel concorso di oggi

(Di giovedì 4 maggio 2023)mercoledì 03. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i, govedì 04...

... Empoli, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Gambassi Terme,, Fucecchio e ... La partenza è fissata per domenica 7 maggio alle ore 8, dallaCulturale di San Miniato Basso e ...... in programma domani, venerdì 5 maggio, dalle 9:30 alle 13, presso il Pala Santa Filomena,... Da' Pescara (secondaria 2° grado). 'La città di Chieti è pronta ad accogliere i campionati ...... in programma domani (venerdì 5 maggio) dalle 9:30 alle 13, presso il Pala Santa Filomena,... Da" Pescara (secondaria 2° grado). "La città di Chieti è pronta ad accogliere i campionati ...

Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 3 maggio 2023 TPI

Niente prima moneta nel concorso Win for Life VinciCasa del 3 maggio mentre sono otto a sfiorare il '5'. Niente “5” nel concorso Win for Life VinciCasa n° 123 di mercoledì 3 maggio 2023 mentre sono ot ...Nel concorso Win for life VinciCasa 122 dello scorso martedì 2 Maggio nessuno vince la casa ma arrivano cinque ‘4’ da quasi 400 euro.