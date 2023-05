Vincere è l’unico ricordo che ci rimarrà

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 maggio 2023) Lo Scudetto del distacco è il terzo. Il Napoli è lontano da qualunque inseguitore, avversario o sostenitore. Meglio così, perché nella calca è difficile distinguere creditori e debitori. Lontano dai luoghi d’origine. Dai piani stilati e rivisti. Persino dalle feste legittime. Cosa è la sofferenza necessaria a gioire e cosa è la gioia – vivono, da sempre, in due stanze separate. Lo Scudetto numero tre è quello dell’altrove, un ecumenismo che raccoglie la storia singola anche di quanti altrove ci vivono e non sono stati dimenticati dalle gesta di questi calciatori. Tale vaghezza di tempi e luoghi il primato azzurro ce l’ha nell’animo, così forte che persino i tentativi di dipingere il presidente come unico visionario della scorsa estate sembrano maldestri: al traguardo ci hanno lavorato in tanti ma, a questo epilogo, non credeva nessuno. Neppure il proprietario della giostra – checché ...