Vince il Napoli | vince la squadra migliore e l'artigiano Spalletti | dalla C al dominio | è lo Scudetto della serietà

Il terzo scudetto delapre il sito del principale quotidiano spagnolo El Pais , che pubblica la foto di un tifoso napoletano in lacrime. 'Illo scudetto 33 anni dopo l'ultimo dei due alzati da Maradona', titola il quotidiano, 'La città partenopea impazzisce con il terzo scudetto della sua storia, vittoria clamorosa e meritata, ...... volto de La7 e tifosa napoletana doc ha voluto partecipare alla festa per il terzo scudetto delLe immagini di Dazn mostrano il momento in cui l'arbitro Abisso fischia la fine di Udinese -. La partita finisce 1 - 1 e così ilè aritmeticamente campione ...

Il Napoli vince lo scudetto se… Tutte le combinazioni Sky Sport

Il Napoli vince lo Scudetto 2022/23 e si afferma Campione d'Italia dopo 33 anni: ecco le pagelle di tutta la rosa partenopea.Dalla Francia all’ Argentina passando per la Spagna, gli Stati Uniti e l’ Inghilterra, il mondo (non solo sportivo) celebra il terzo scudetto del Napoli. Sono molteplici i siti dei principali giornali ...