Villainous Bigger and Badder | la recensione del primo capitolo Pixar

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 maggio 2023)and– Dopo aver viaggiato nello spazio ed in seguito alla battaglia contro i supereroi più famosi di sempre, torniamo nel fiabesco mondo Disney con l’ultima espansione lanciata da pochissimo nei negozi dalla Ravensburger. Questo, oltretutto, si presenta anche come ilche include anche alcuni cattivi targati. Oltre a Maga Magò troveremo, infatti, Lotso da “Toy Story” e Sindrome da “Gli Incredibili“. Il Reame di SindromeContenuto e Regole Su uno sfondo color arancione fuoco, c’è proprio la sagoma di Sindrome a darci il benvenuto. Le dimensioni della scatola sono quelle di una qualsiasi espansione di, il contenuto: 3 plance 3 pedine 90 carte cattivo (cioè un mazzo da 30 carte per ogni ...