Vietato trasportare più di un passeggero dopo la mezzanotte | la proposta di legge per under 21 e neopatentati

(Di giovedì 4 maggio 2023) Divieto dipiù di unper i conducenti21 e neo-patentati nella fascia oraria dallaalle cinque, pena l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda da pagare dagli 800 ai 3.200 euro. È ladidel deputato di Italia Viva Ettore Rosato per contrastare gli incidenti stradali tra i giovani e che riguarderebbe tutti i guidatori con un’età inferiore ai 21 anni o i soggetti nei loro primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B. «All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno», spiega ancora il documento, «se il conducente provoca poi un incidente stradale le pene raddoppiano insieme alla disposizione del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni». ...

Divieto dipiù di un passeggero per i conducenti under 21 e neo - patentati nella fascia oraria dalla mezzanotte alle cinque, pena l'arresto fino a sei mesi e un'ammenda da pagare dagli 800 ai 3.200 ...Prokudin ha aggiunto che durante il coprifuoco saràentrare o uscire da Kherson ed essere ... costruiti peril gas dalla Russia all'Europa. 3 maggio 2023... sulla città sarà creata una no fly zone dalla Civil Aviation Authority e sarà quindil'... La 'Pietra del Destino' Un'altra intensa operazione è in corso perla 'Pietra del Destino' ...

Vietato trasportare più di un passeggero dopo la mezzanotte: la ... Open

Le motovedette in servizio di controllo hanno sequestrato mille metri di palangaro a Capo Zafferano e 700 metri di rete da posta a largo di Terrasini ...A Empoli la metà dei casi. E due volte il conducente ha avuto ferite gravi. Sono state riscontrate sette irregolarità: multe a partire da 50 euro. Tra le violazioni più comuni c’è soprattutto la guida ...