Video Ritorna il torneo “Trofeo città di Avellino” | Trezza | ” Riscopriamo il senso di appartenenza”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodi scena ildi calcetto “di”, la kermesse sportiva che da anni era andata in scena nella cornice del campetto di Rione Mazzini, presso via Ubaldo Leprino. La mancata organizzazione e la pandemia da Covid-19 aveva interrotto quella che era, da sempre, una manifestazione importante, la quale legava diverse generazioni amanti del calcetto e dello svago. Come è risaputo, lo sport è anche un’occasione per ricordare le persone scomparse e, quest’anno, la kermesse che si svolgerà da fine Maggio a fine Giugno, avrà la rilevanza di un memorial, per commemorare ragazzi e ragazze che negli ultimi anni ci hanno lasciato. Ai nostri microfoni Sergio, ex assessore comunale di, che si è sempre ...