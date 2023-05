VIDEO – Lazio-Sassuolo 2-0 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di giovedì 4 maggio 2023), matchtrentatreesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico di Roma. SECONDO POSTO CONFERMATO –2-0 nella trentatreesima giornata diA. Laritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive e resta seconda davanti alla Juventus. Ciro Immobile farebbe gol al 7?, su assist di Matias Vecino, ma l’assistente segnala fuorigioco. Incredibilmente il VAR prima convalida, poi annulla per una posizione precedente sull’inizio dell’azione. Il vantaggio arriva comunque al 14?, con lancio di Marcos Antonio per il gran controllo di ...

Lacon la vittoria firmata dal gol di Felipe Anderson nel primo tempo (dopo quello di Immobile prima convalidato al Var e poi annullato da una nuova visione) e di Basic nel finale, ...... la Race conta sul patrocinio e la partecipazione di Regione, Roma Capitale, CONI, Esercito ... dello spettacolo, della televisione e dello sport che, attraversopubblicati sulle proprie ...Il tabellino di- Sassuolo 2 - 0 (live) 14' Felipe Anderson(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, ...

Incidente Immobile, spunta un video sul semaforo Agenzia ANSA

Lazzari a LSC: «Dopo l’Inter ci siamo parlati. Io oggi ho avuto paura di stirarmi… Non facevo 90 minuti da tanto». Le parole del terzino Manuel Lazzari ha parlato a DAZN dopo Lazio–Sassuolo. Le sue pa ...Al termine di Lazio - Sassuolo, anche Toma Basic, andato in gol nel finale del match di questa sera, ha risposto alle domande dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le sue ...