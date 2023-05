VIDEO – Inzaghi | «Inter | tre vittorie ma dobbiamo continuare così!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 maggio 2023) Simonedopo Verona-vistato suTV ha espresso tutta la sua soddisfazione per la grandissima prestazione messa in mostra allo Stadio Bentegodi con una vittoria larghissima per 0-6 in campionato. Il tecnico nerazzurro sottolinea il carattere della squadra, uscita da un momento non facile conquistando la testa vittoria di fila in questo campionato. Fonte: Canale YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati