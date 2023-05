VIDEO – Alberto De Pisis | Oriana e Micol tutti insieme scatenati e felici al karaoke

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 4 maggio 2023) I tre ragazzi usciti dalla casa del GFVIP si riunisconoe si scatenano alSerata tra amici quella che si è svolta ieri sera.Dealle ex compagne della casa del GF VIP,Marzoli eIncorvaia si scatenano cantando alla canzone di Eros Ramazzotti, “Più bella cosa”. Un periodo super impegnativo per i ragazzi usciti dalla casa del GF VIP. Soprattuttoche è tornata da poco da Madrid, ma ancheche sta creando un progetto lavorativoalle amichee Giaele. Progetto lavorativo perIncorvaia, Giaele De Donà eMarzoli, cosa bolle in ...