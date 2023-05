VIDEO ? Inter Women | Karchouni | «Il talento aiuta | col lavoro cresci»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 maggio 2023) Per l’appuntamento di Grow Together, ai canali ufficiali di(vedi articolo), ha parlato la giocatrice nerazzurra Ghoutia. Le sue parole che spronano e fanno da esempio.E FIDUCIA ? Ghoutia, ai canali ufficiali di, in collaborazione con WebScience, l’Official’s Team Partner, ha parlato in occasione del terzo appuntamento di Grow Together. Le sue parole sono un esempio: «Credi in te stesso, è fondamentale. Perché se non lo fai per te chi lo farà? Bisogna conoscere e rispettare il proprio valore. Quando si fa questo si va dove si vuole. Contro la Juventus sul 2-2 ho sbagliato una punizione, tutte le mie compagne mi hanno detto “devi fare gol” e io ero sicura. Ma poi ho calciato malissimo, ma ...