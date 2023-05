Viadotto crollato nel Cosentino | Occhiuto | “Immagini che ricordano il ponte Morandi | ora vanno accertate le responsabilità”

(Di giovedì 4 maggio 2023) “Ho appena concluso una riunione che ho convocato d’urgenza subito dopo avere visto questeincredibili“. Così presidente della Regione Calabria, Roberto, in un video pubblicato su Facebook dopo aver visionato un filmato del crollo delsulla SS 177 Sila-Mare. “Sonocheil, che ha mietuto tantissime vittime. Sapete perché non ci sono state vittime? Perché Anas, in modo previdente, ha chiuso questo tratto di strada. Altrimenti oggi commenteremmo una tragedia. Ho chiamato l’ad di Anas perché mi sono compiaciuto per questa scelta. Domani andrò sul posto. E soprattutto pretenderò che tutte le, se ci sono, vengano. Perché – conclude – nel 2023 un ...

Tragedia sfiorata a Longobucco (Cosenza), dove unsulla strada statale 177 Sila - Mare èa causa del forte maltempo che ha interessato la zona. Il ponte è stato costruito soltanto nove anni prima, e ciò ha fatto subito sorgere un'...Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti nel corso del sopralluogo effettuato nell'area nella quale ieri èil"Ortiano 2". "Ho ...... Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti nel corso del sopralluogo effettuato questa mattina presso l'area nella quale ieri èil'Ortiano 2'. 'Ho chiesto agli uffici regionali, ...

Calabria, crolla viadotto per le forti piogge: era stato chiuso poche ore prima Corriere TV

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...