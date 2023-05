Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 maggio 2023)DEL 4 MAGGIOORE 18.05 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADATERAMO INCIDENTE RIMOSSO AL MOMNETO CIRCONE REGOLARE VERSO TERAMO Cè MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE CON LAFIUMICINO E LO SVINCOLO APPIA IN INTERNA CODE A LA CASSIA E LA SALARIA E ALTRE CODE PIU’ AVANTI TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LATERAMO A NORD DELLA CAPITALE SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA ALTEZZA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI POI INCOLONNOMANTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE VERSO OSTIA ...