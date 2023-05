Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 maggio 2023)DEL 4 MAGGIOORE 16.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA CODE PER UN INCIDENTE SEGNALATO SULL AUTOSTRADATERAMO TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DI TERAMO PASSIAMO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE CON LAFIUMICINO E LO SVINCOLO APPIA IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E SI RALLENTA PIU’ AVANTI TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LATERAMO A NORD DELLA CAPITALE SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SPOSTIAMOCI A FIUMICINO DISAGI CON CODE NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI LAVORI SU VIA DELL AEROPORTO SEMPRE DISAGI ...