Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2023 ore 08 | 45

(Di giovedì 4 maggio 2023)DEL 4 MAGGIOORE 8.30 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E TRA PRENESTINA E BUFALOTTA, IN ESTERNA CODE A TRATTI ALTEZZA PRENESTINA E TRA CASSIA E AURELIA. SU VIA CASAL BIANCO CODE PER INCIDENTE IN VIA CASAL BIANCO ALTEZZA VIA DI SETTECAMINI DIREZIONETRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST SULLA DIRAMAZIONESUD SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO; CODE IN DIREZIONESULLE CONSOLARI CASSIA VEIENTANA, CASSIA, FLAMINIA, E APPIA; CODE SULLA COLOMBO E LUNGO LA VIA DEL MARE E SULLA PONTINA SEMPRE IN ...