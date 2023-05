Via libera dalla Cdp a nuove operazioni per 1 | 4 miliardi

Nuove operazioni a favore di imprese, territori, infrastrutture - tra cui alcune opere ferroviarie del Pnrr - e cooperazione internazionale per un valore complessivo di oltre 1,4 miliardi di euro. Ma ...Se ci sara' ilsperato dalla societa' sara' il primo vaccino in commercio contro questa malattia, il cui virus viene trasmesso dalle zanzare Aedes aegypti e Aedes albopictu infette e ......report Agenas Il Personale del Servizio Sanitario Nazionale nel 2021 in Italia i pediatri di... otiti e polmoniti: 'Ha visto un ampio consumo perdella circolazione di infezioni ...

Tre nuovi ospedali a Palermo e ristrutturazione dell'Ingrassia, via libera dalla Regione PalermoToday

UDINE - 04-05-2023 -- Occorrerà attendere l'esito dell'esame del Dna per procedere ai funerali di Alessio Ghersi, morto sabato scorso assieme al manager milanese Sante Ciaccia mentre erano in volo su ...L’Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al Dl Cutro, dopo la fiducia votata ieri, con 179 sì, 111 no e 3 astenuti sui 293 deputati presenti in Aula. Il provvedimento, già approvato al ...