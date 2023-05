Verso Udinese-Napoli | le probabili formazioni | c’è una tentazione per Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 4 maggio 2023) Mancano poche ore a, la gara che potrebbe regalare il terzo scudetto della storia alla formazione partenopea. Tutto è stato allestito in attesa della festa, con lo stadio Maradona aperto ai tifosi, che lo gremiranno in ogni ordine di posto. La squadra è concentrata, in attesa di scendere in campo alla Dacia Arena. Le scelte di Sottil L’non ha nulla da chiedere al suo campionato, ma di certo non regalerà nulla. Ecco perché Sottil ha già fatto le sue scelte di formazione. In difesa ci sarà il terzetto formato da Becao, Bijol e Perez, confermando la stessa squadra vista al Via del Mare contro il Lecce. A metà campo Samardzic e Lovric ai fianchi di Walace, con Arslan in panchina. Assente contro il Lecce, Beto è recuperato ma dovrebbe partire dalla panchina. In avanti confermato Nestorovski con Pereyra alle sue ...