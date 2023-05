Verissimo e il TG5 insieme per l’incoronazione di Re Carlo III | l’appuntamento

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tutto è ormai pronto perdi ReIII. Tutte le reti tv seguiranno l’evento in diretta. Mediaset ha deciso di puntare tutto su una speciale programmazione che vedrà protagonista uno speciale diin collaborazione con il TG5, come già accaduto per altri eventi importanti.sarà su Canale 5. Nello studio disarà presente, ovviamente, la conduttrice e padrona di casa Silvia Toffanin. Ma non sarà da sola. Dal TG5, arriverà in studio Cesara Bonamici ed, inoltre, ci sarà un’altra presentatrice e giornalista molto amata: Cristina Parodi. Oltre che Antonio Caprarica. Direttamente da Londra, ci sarà invece, in collegamento, il grande cantante Andrea Bocelli. Un appuntamento davvero da non perdere per i fan della Royal Family e per chi non vuole perdere ...