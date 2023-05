Venezia | un festival con la testa sulla bici

(Di giovedì 4 maggio 2023) Si sa, l’ Italia è un paese piuttosto curioso: patria di un ciclismo eroico che attirava dalle masse operaie agli aristocratici passando per artisti e poeti, in larga parte climaticamente, first appeared on il manifesto.

... lavora da anni con il corpo e le emozioni; ha fondato ilMisticanza , un inno all'arte e alle arti performative, e prodotto oltre 12 documentari vincendo premi alla Biennale di. ...Al suo fianco, anche a, c'era ovviamente Alberto, che lei ha cresciuto come un figlio fino ... Lo scorso ottobre, Isabella è stata ospite del "della medicina di genere - We Will - We ...Nel 1998 lavora ancora con Kim Rossi Stuart ne I giardini dell'Eden, in concorso alla Mostra del cinema di. Nel 2000 vince il Leone d'argento aldella pubblicità di Cannes, per lo ...

Pedalando a Venezia: dal 5 al 7 maggio torna Pavè, il festival della ... rivista BC

Domenica 7 maggio Nanni Moretti torna in Friuli con "Il sol dell'avvenire": il regista sarà ospite a Pordenone a Cinemazero alle ore 16.00 (incontro alla fine del film) e alle ore 18.00, per poi spost ...Presentata questa mattina, nella sede di Trieste della Camera di commercio Venezia Giulia, la seconda edizione del Festival del Cambiamento che si svolgerà a Gorizia (palazzo de Bassa) e Trieste (Pala ...