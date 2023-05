Vendevano cocaina dal balcone di casa | 8 arresti 

Leggi su agi

(Di giovedì 4 maggio 2023) AGI - Otto arresti questa mattina nel Tarantino per traffico di droga. I carabinieri della compagnia di Massafra (Taranto) e del nucleo cinofili di Modugno (Bari) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare del gip del tribunale di Taranto su richiesta della Procura della Repubblica. Quattro destinatari sono in carcere, gli altri agli arresti domiciliari. Si aggiungono 6 persone indagate in stato di libertà, presunte responsabili a vario titolo, di acquisto, detenzione e vendita di sostanza stupefacente del tipo. Le indagini, inoltre, hanno permesso di arrestare in flagranza di reato due persone. Altre 10 sono state segnalate alla prefettura come consumatori. In tutto sono stati sequestrati 320 grammi di. Documentato anche un consolidato sistema adoperato da alcuni indagati: cedere la droga daldelle ...