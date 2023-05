Vendeva online il kit per il suicidio con nitrito di sodio | arrestato Una persona morta a Trento

(Di giovedì 4 maggio 2023) La polizia canadese hae incriminato un uomo di Toronto considerato colui che ha venduto a oltre 1000 persone fragili e intenzionate a togliersi la vita altrettanti 'kit per il' in ...

... dove ha raccontato che alla fine di gennaio, in preda a un forte stato depressivo, avrebbe effettuato delle ricerchesui metodi per potersi togliere la vita. Da lì sarebbe poi arrivato al ...... ma anche bombole di azoto, manometri, tubicini, sacchetti di plastica , che un uomo di Toronto, in Canada, di nome Kenneth Law , sedicente ex ingegnere aeronautico e poi chef,a ...Il primo suicidio con il kit vendutoda alcuni siti riconducibili a Law risalirebbe a due anni fa, quando uno studente di filosofia di 22 anni venne trovato senza vita nella stanza di un ...

Arrestato in Canada l'uomo che vendeva il kit per il suicidio online RaiNews

La polizia canadese ha arrestato e incriminato un uomo di Toronto considerato colui che ha venduto a oltre 1000 persone fragili e intenzionate ...