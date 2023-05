di venivano impacchettati e spediti via posta. Gratis No, solo dopo aver concordato prezzi con gli acquirenti. La donna è stata arrestata nei giorni scorsi a Little Rock, in Arkansas. Le ...... si ricorre al second hand anche per acquistarevintage/unici (24%), soprattutto per alcune categorie, dal retrogaming al design, ai complementi d'arredo d'epoca. Sull'altro fronte, chi......la sua collezione speciale di oggettistica per l'incoronazione del Re, che comprende tra le tante proposte un orso beige di media dimensione, tovagliette da tè, un maxi puzzle da mille, ...

Vende pezzi di cadavere sui social e li spedisce per posta, arrestata addetta delle pompe funebri ilmattino.it

Sembra una storia horror, ma è la pura realtà. Candace Chapman Scott, addetta di un servizio di pompe funebri privato, ha rivenduto pezzi di cadaveri sui social. La 36enne ...I ricavi più consistenti derivano dal programma di elicotteri AW129 di Leonardo: per attrezzature, ricambi, servizi, la multinazionale con sede a Roma ha incassato 500 milioni di euro, la vendita di ...