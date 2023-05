Vela | Tre Golfi Sailing Week | Napoli e Sorrento protagoniste dell’Europeo Maxi

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiVenerdì 12 maggio la partenza della 68esima edizione della Regata dei Tre, la storica regata cha parte dae finisce adopo aver doppiato l’isola di Ponza e gli scogli de Li Galli. Organizzata dal Circolo del Remo e dellaItalia di, supportata da Rolex e Loro Piana, è aperta ad imbarcazionied ORC e prenderà il via il 12 maggio prossimo. Per 66 edizioni la regata ha seguito la tradizione partendo suggestivamente a mezzanotte, ma da un paio di anni è stata anticipata alle 19.00, e quest’anno verrà ulteriormente anticipata alle 17.00, per favorire le condizioni di vento e luce per i 100 scafi attualmente iscritti, che procederanno poi per 150 miglia oltre Procida, quindi Zannone e Ponza, per poi ritornare verso “Li Galli” ...

Grande festa, per la conclusione della tappa sambenedettese del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, organizzata dal Circolo Nautico Sambenedettese. In totale, erano 322, i giovani atleti in g ...