“Vedevo facce nell’oscurità” | Nicolas Cage racconta di avere ricordi dell’utero materno

(Di giovedì 4 maggio 2023) Niente Segnali dal futuro questa volta perma, casomai,del passato. Se in un uno dei suoi film di successo l’attore poteva prevedere eventi catastrofici ancora da compiersi, nel corso di un’intervista con Stephen Colbert ha svelato dimemoria di quando era ancora nell’utero. Durante il The Late Show,ha risposto a una domanda su quali fossero i suoi primid’infanzia: Fammi pensare. Ascolta, so che suona molto lontano e non so se sia vero o no, ma a volte penso di poter tornare indietro fino all’utero e sentirmi come se potessi vedereo qualcosa di simile. L’attore di Renfield, 59 anni, ha sottolineato quanto la sua affermazione possa sembrare assurda, ma per lui crede ...