(Di giovedì 4 maggio 2023) Anche voi avete conservato i vostrie non sapete cosa farne? Non sapete che alcuniuna: ecco quali Moltissime persone da piccole possedevano una miriade di bellissimie hanno costruito conun legame unico e indissolubile, tanto che, crescendo, hanno deciso di conservarli tutti, creando nelle loro case o nelle camere da letto una vera e propria collezione. E poi, diciamo la verità: senza nulla togliere aimoderni, quelli degli anni ’90 eranospeciali, potremmo dire addirittura irripetibili. Ci hanno rubato il cuore e neanche noi sappiamo il perché. Esistono alcuniche possono valerci una...

... dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse,utensili e tanto altro. ...Le collezioni presentate includono i set da costruzione Lego,e Action Figure Hasbro, ... La serie Andor che avrebbe dovuto riprendersi ifan e i nostalgici di Rogue One non sta ...... frigo, lavatrici, condizionatori, fili elettrici, spazzatura, plastiche varie, vetro, gomme auto,ecc ecc,); come vede non sono cartucce e pallini. Sono a sua disposizione e del ...

Vecchi giocattoli che valgono una fortuna: se hai uno di questi 4 sei davvero molto fortunato Grantennis Toscana

Questo non è un anno come gli altri per la Disney. La sensazione è che gli spin-off di Guerre Stellari comincino a essere troppi e di qualità non sempre eccelsa.Barbie vecchie, quanto valgono: ci sono diversi modi per riconoscere una Barbie di valore, alcune possono arrivare fino a 20.000 euro.