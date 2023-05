Vaccini | aumentata esitazione | medici igienisti in campo per far vincere scienza

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos Salute) - La pandemia da Sars-CoV-2 "ha accentuato la rilevanza dell'vaccinale per la salute della popolazione. Innanzitutto, l'interruzione e la riduzione delle attività vaccinali durante le prime fasi della pandemia, accompagnate dalla paura di esporsi al rischio di contrarre l'infezione da Sars-CoV-2, hanno determinato una diminuzione complessiva della copertura delle vaccinazioni routinarie". E' l'allarme lanciato dagli specialisti della Siti, la Società italiana di igiene,na preventiva e sanità pubblica, in occasione del 56esimo Congresso nazionale. "Secondo dati di Oms e Unicef, nel mondo tale sostanziale riduzione si è protratta fino al 2021, anno in cui si sono registrate coperture vaccinali del 5% più basse rispetto al periodo pre-pandemico: una battuta d'arresto così cospicua - evidenzia la Siti - da ...

“La fortunata e ampia campagna di vaccinazione contro il Covid – osserva Roberta Siliquini, presidente Siti – ha fatto però emergere un problema, ovvero la scarsa sensibilità da parte di una piccola, ...Un gruppo di ricercatori ha scoperto una tecnologia capace di ottimizzare la stabilità e l'efficacia dei vaccini a Rna. Il risultato è un prodotto capace di indurre una quantità di anticorpi superiore ...