Usa | sparatoria in ospedale Atlanta | un morto | arrestato killer

(Di giovedì 4 maggio 2023) Washington, 4 mag.(Adnkronos) – Dopo otto ore di caccia all’uomo, la polizia dihal’uomo che ha aperto il fuoco nella sala di attesa di unnel centro di, uccidendo una donna e ferendone altre quattro. L’, Deion Patterson di 24 anni, ha usato una pistola per l’attacco, avvenuto all’undicesimo piano del Northside Hospital Midtown e dopo aver sparato è fuggito, prima a piedi e poi con un’auto rubata in una stazione di servizio.La donna uccisa si chiamava Amy St Pierre, aveva 38 anni e lavorava per i Centers for Disease Control and Prevention. Le donne ferite hanno tra i 25 e i 71 anni e le condizioni di tre di loro sono state definite critiche. Secondo quanto reso noto dalla polizia, l’uomo si era recato incon la madre per un ...