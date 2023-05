Usa | sparatoria in ospedale Atlanta | un morto | arrestato killer

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) – Dopo otto ore di caccia all’uomo, la polizia dihal’uomo che ha aperto il fuoco nella sala di attesa di unnel centro di, uccidendo una donna e ferendone altre quattro. L’, Deion Patterson di 24 anni, ha usato una pistola per l’attacco, avvenuto all’undicesimo piano del Northside Hospital Midtown e dopo aver sparato è fuggito, prima a piedi e poi con un’auto rubata in una stazione di servizio. La donna uccisa si chiamava Amy St Pierre, aveva 38 anni e lavorava per i Centers for Disease Control and Prevention. Le donne ferite hanno tra i 25 e i 71 anni e le condizioni di tre di loro sono state definite critiche. Secondo quanto reso noto dalla polizia, l’uomo si era recato incon la madre per un appuntamento medico, a ...

AGI - È stato arrestato il 24enne che ha sparato a cinque donne nella sala d'attesa di un centro medico di Atlanta, in Georgia, uccidendone una e ferendone altre quattro. Il giovane, un ex guadacoste ...Leggi Anche Notte di violenza in: spari in Alabama, in Pennsylvania e in Kentucky L'uomo, Deion Patterson, è stato arrestato ... a circa 17 chilometri dal luogo della. Dopo aver aperto il ...... in fiamme la petroliera Pablo Leggi Anche, tre bambini e tre adulti uccisi in una scuola a ... Secondo l'agenzia di stampa serba Tanjug , che cita fonti del ministero dell'Interno, nella...

Usa, sparatoria a un party in Mississippi: due morti e quattro feriti TGCOM

Washington, 4 mag. (Adnkronos) – Dopo otto ore di caccia all’uomo, la polizia di Atlanta ha arrestato l’uomo che ha aperto il fuoco nella sala di attesa di un ospedale nel centro di Atlanta, uccidendo ...Sparatoria in un centro medico a Atlanta, in Georgia. Arrestato un 24enne con problemi mentali che si era dato alla fuga.