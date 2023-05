(Di giovedì 4 maggio 2023) Leggi Anche Notte di violenza in Usa: spari in Alabama, in Pennsylvania e in Kentucky L'uomo, Deion Patterson, è stato arrestato nella contea di Cobb, in un complesso di appartamenti vicino a Truist ...

Leggi Anche Notte di violenza in: spari in Alabama, in Pennsylvania e in Kentucky L'uomo, Deion Patterson, è stato arrestato ... a circa 17 chilometri dal luogo della. Dopo aver aperto il ...... in fiamme la petroliera Pablo Leggi Anche, tre bambini e tre adulti uccisi in una scuola a ... Secondo l'agenzia di stampa serba Tanjug , che cita fonti del ministero dell'Interno, nella...Il New York Times scrive che lapotrebbe essere avvenuta all'interno del Northside Family Medicine and Urgent Care, un centro medico nelle vie centrali della città.

Usa, sparatoria ad Atlanta: un morto e quattro feriti: preso il killer TGCOM

Negli Usa, ad Atlanta, è avvenuta una sparatoria all'interno di un edificio su Peachtree Street, tra la 12esima e la 13esima strada, area commerciale con molti uffici e appartamenti. La polizia ha fat ...Il bilancio provvisorio della sparatoria che si è consumata in un edificio di Atlanta, in Georgia, è di una vittima e almeno quattro feriti.