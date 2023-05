Usa | Mosca mente su nostro ruolo in attacco con droni

(Di giovedì 4 maggio 2023) La Casa Bianca ha accusato il Cremlino di "mentire" a proposito di un presuntodi Washington nell'con i. "Gli Usa non incoraggiano, non sostengono e non forniscono supporto ad ...

Ricordiamo che glinon hanno l'ambasciatore in Italia dal gennaio del 2021, da quando cioè ... allontanandola contemporaneamente dae Pechino. La questione del memorandum cinese ha, insomma, ...La Casa Bianca ha accusato il Cremlino di "mentire" a proposito di un presunto ruolo di Washington nell'attacco con i droni. "Glinon incoraggiano, non sostengono e non forniscono supporto ad attacchi contro singoli leader". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale alla Cnn a proposito dell'attacco ...La parata prevista per il 9 maggio si terrà come programmato eannuncia una dura rappresaglia con il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev , che suggerisce la ...

Droni sul Cremlino, l'accusa di Mosca: «Gli Usa dietro l'attacco». Parata 9 maggio confermata, ma solo nella c ilmessaggero.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ..."Gli Usa non incoraggiano, non sostengono e non forniscono supporto ad attacchi contro singoli leader". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale alla Cnn a proposito ...