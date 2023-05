Usa | ' aumenta minaccia di attacchi missilistici a Kiev'

(Di giovedì 4 maggio 2023) Gli Stati Uniti hanno messo in guardia i cittadini americani in Ucraina contro un aumento delladirussi a: lo riporta sul suo sito l'Ambasciata statunitense a

04 mag 06:22minaccia di attacchi missilistici a Kiev Gli Stati Uniti hanno messo in guardia i cittadini americani in Ucraina contro un aumento della minaccia di attacchi missilistici russi a Kiev: lo ...Gli Stati Uniti hanno messo in guardia i cittadini americani in Ucraina contro un aumento della minaccia di attacchi missilistici russi a Kiev: lo riporta sul suo sito l'Ambasciata statunitense a Kiev.5.10minaccia raid russi su Kiev Gli Stati Uniti hanno messo in guardia i cittadini americani in Ucraina di un aumento della minaccia di attacchi missilistici russi a Kiev: lo riporta sul suo ...

La Fed aumenta i tassi di interesse Usa dello 0,25% Agenzia ANSA

"Più probabile un rallentamento dell'economia che una recessione". Anche la Bce potrebbe decidere di aumentare dello 0,25% il costo del ...