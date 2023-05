Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 4 05 23

(Di giovedì 4 maggio 2023) Premettendo che unaintera didedicata al Trono classico, senza manco due minuti random dedicati a qualche carciofo stagionato allergico alle graminacee che rinfacciava ad una dama a caso di averlo portato a passeggio al parco di Villa Borghese, è un supplizio che mica ci meritavamo, onestamente, ma… oggi è successo. Oggi, per la prima volta da quando è iniziato il suo trono, un abbraccio a Nicole Santinelli l’avrei voluto dare io. Perché tutto il suo l’incontenibile sconforto di fronte a quei due bambacioni dei suoi corteggiatori lo capisco eccome. Dai, su, ma come si fa? Ma sono uno peggio dell’altro, santodddio! A parte che tra lo strabordante narcisismo di Andrea Foriglio e la stucchevolmentepucciosa banalità di Carlo Alberto Mancini io non so manco come caspita faccia la tronista a sfoderare tutta quella ...

