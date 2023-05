Uomini e Donne | Karina Cascella critica Nicole Santinelli | ' Oltre a baciare sa fare altro?'

Karina Cascella non cela le sue opinioni sui protagonisti dei reality show. Questa volta, l'ex opinionista diha condiviso il suo parere sulla nuova tronista, Nicole Santinelli . Il percorso della tronista acontinua a scatenare pareri negativi. Nicole non è riuscita, al momento, ...A Gilead glisono gli oppressori e lele oppresse, e nell'Alabama segregata i bianchi sono gli oppressori e i neri gli oppressi, ma nessuno è veramente libero , come dimostra la vicenda ...Una sfilata, potremmo dire con termine non certamente pertinente, didal fascino ... Femmine colte, impegnate nel sociale e pure nelle avventure di pertinenza deglicome Nella Mirabile ...

Mercoledì 3 maggio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Chi col camice, chi senza. Uomini, donne soprattutto. In mano fiaccole colorate, sui cartelli c’è scritto "Io sono Barbara", "No alla violenza contro chi cura", "Sofferenza non è violenza", "La violen ...Karina Cascella non cela le sue opinioni sui protagonisti dei reality show. Questa volta, l'ex opinionista di Uomini e donne ha condiviso il suo parere sulla nuova tronista, ...