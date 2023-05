Uomini e Donne gossip | ex opinionista al vetriolo su Nicole Santinelli

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 4 maggio 2023) Karina Cascella, nota per non nascondere mai le sue opinioni sui protagonisti dei reality show, ha recentemente espresso il suo parere sulla nuova tronista di. Tuttavia, il percorso di quest’ultima sembra non convincere molti telespettatori, che la definiscono “poco spontanea”. Nonostante Roberta Di Padua, la sua nemica in trasmissione, abbia avuto diversi scontri con lei per questo suo atteggiamento, anche Karina Cascella ha espresso il suo disappunto, notando comenon riesca a trasmettere tutte le emozioni necessarie per coinvolgere il pubblico a casa., il commento velenoso suNel dettaglio, Karina ha criticato le esterne fatte dalla ...