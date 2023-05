Uomini e Donne | anticipazioni puntata 4 maggio 2023 | Carla Belotti disperata

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nelladidi oggi, giovedì 4, vedremo in un onda su canale 5 un altra scenata della dama del trono over. La donna, che stava conoscendo il cavaliere Claudio, è stata silurata da lui ma non riesce a farsene una ragione. E nelladidi oggi tra i due protagonisti del trono over ci sarà un confronto al vetriolo al termine del qualescoppierà a piangere,. Ma stavolta non tutti saranno dalla sua parte come accade di solito., chi èdel trono over...