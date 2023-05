Un' impresa da 10 e Spalletti | Osi e Kvara straordinari | Di Lorenzo super

(Di giovedì 4 maggio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Una stagione magica, culminata nel terzo scudetto della storia del Napoli. Un gruppo plasmato da Luciano che ha espresso un calcio di livello assoluto. Ecco i voti di questo Napoli straordinario. La squadra di Luciano ha dato la sensazione di essere superiore alla concorrenza dall'inizio alla fine: miglior attacco e difesa della serie A. Far gol a Meret si è dimostrata un'... sempre che De Laurentiis abbia la forza di trattenere i suoi fuoriclasse e sia capace di ... Farlo, però, darebbe un senso di completezza a un' destinata a rimanere nella storia ma che ...

Dall'impresa Champions allo Scudetto col Napoli: Spalletti torna ad ... Goal Italia

La gran festa si è fatta attendere più del previsto, la delusione dei tifosi partenopei di non poter festeggiare i propri eroi in casa rimarrà per sempre ma ora è finalmente il momento di celebrare ...Da “Napoli torna campione” al “Ragazzo della Curva B”, da “O surdato nnammurato” a “Un giorno all’improvviso”, sono diversi i cori intonati durante i festeggiamenti accompagnati dallo sventolio di ban ...