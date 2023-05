“Una vita da social” | riparte la decima edizione

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 4 maggio 2023)da Nola in Piazza Duomo ladi “Unada”, la campagna educativa itinerante della Polizia di Statodomani da Nola in piazza Duomo la Xdella campagna educativa itinerante della Polizia di Stato “Unada”. Realizzata in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito del progetto Generazioni Connesse, l’iniziativa si propone di sensibilizzare i minori a prevenire i rischi ed i pericoli che quotidianamente arrivano dalla Rete. Un Tour di quasi 70 tappe sul territorio nazionale sui temi deinetwork e del cyberbullismo. Nel corso delle precedenti edizioni il progetto, al passo con i tempi delle nuove generazioni, ha ...