(Di giovedì 4 maggio 2023) “Durante l’incontro con il ministro Matteo Piantedosi, alla prefettura di Roma, ci siamo confrontati anche sui numeri e sull’efficaciaper senza dimora, inaugurata lo scorso 17 febbraio nell’ex Hub vaccinale di. In questi primi mesi, con un turnover, nella struttura che può ospitare fino a 40abbiamo127 senza dimora, di cui 30 donne, che rappresentavano 35 nazionalità differenti e il 20% italiani. Fin dalle prime ore dell’apertura lasi è dunque dimostrata una soluzione efficace sul fronte dell’accoglienza anche per iniziare un primo percorso di integrazione verso soluzioni più idonee.” Lo comunica in una nota l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara. Max L'articolo ...

...nel centro di Sestri intorno alla quale ruoteranno tutti gli eventi principali del Festival, e dove sabato 13 sono attese alle ore 10 Lavinia Longhi , che ha riscosso grande...... il 12 - 13 luglio, un torneo di 3vs3 di basket presso la; un'opportunità per ...tutti i volontari e le volontarie che annualmente permettono la riuscita di un evento die al ......nel centro di Sestri intorno alla quale ruoteranno tutti gli eventi principali del Festival, e dove sabato 13 sono attese alle ore 10 Lavinia Longhi, che ha riscosso grande...

Un successo la Tensostruttura all’interno della Stazione Termini, Funari: “abbiamo accolto 127 persone” Italia Sera

Un centro sportivo all'avanguardia che risponde a ogni esigenza: dai tornei fino alle lezioni per i padelisti più picoli ...Nove campi indoor e tre scoperti e altri tre per giocare in singolo. C'è questo e altro all'interno del Joy Padel Club, a Roma. Ci troviamo in zona Casilina, in via Torre Spaccata per l'esattezza, nel ...