Un Passo dal Cielo | anticipazioni settima puntata di domenica 7 maggio 2023

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 4 maggio 2023) UndalUndal7:di7×07 – Il Guardiano del Lago – Il guardiano di un albergo in riva a uno splendido lago viene trovato in fin di vita. Tutto farebbe pensare a un coinvolgimento della figlia, ma il lago potrebbe custodire un segreto ben più grande che riguarda la morte di Roberta e il tradimento inatteso di persone fidate. Per Manuela inizia a profilarsi la resa dei conti, mentre Vincenzo, oltre alle difficoltà con Carolina, deve gestire un Huber impazzito alle prese con una figlia incinta!Undal7: sestadi giovedì 4 ...