Un nuovo modo di fare energia Ecco il super laser di Leonardo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Una fonte diecologica, senza emissione di carbonio, e che produca più di quanto consumi. Sembra fantascienza, e invece è quanto emerso da un recente studio sulle reazioni di fusione a confinamento inerziale condotte dal National ignition facility (Nif) dal Lawrence Livermore national laboratory (Llml), con il contributo del Centralfacility del centro nazionale di ricerca Science and technology facilities council’s (Stfc’s) nell’Oxfordshire, nel Regno Unito. Ed è proprio in questo centro britannico che, attraverso la sua controllata dell’ArizonaElectronics US, ha installato unsistemaad alta potenza che permetterà alla comunità scientifica di accelerare progetti di ricerca in svariati campi, dalla medicina alla generazione di nuove forme ...