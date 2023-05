Un milione di pallottole con i soldi del Pnrr. L’ultima follia dell’Ue

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 maggio 2023) Gli Stati membri che lo vorranno potranno utilizzare i fondi delper produrre munizioni. La deriva bellicista dell’Unione europea annunciata dal commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, fa un salto di qualità. “Lo strumento per la ripresa e la resilienza è stato specificamente progettato per tre attività principali: la transizione verde, la transizione digitale e la resilienza. Ovviamente, incrementare l’industria o intervenire per sostenere progetti industriali che aumentino la nostra resilienza, anche nella difesa, fa parte di questo terzo pilastro”, ha detto Breton. Insomma, produrre armi per Bruxelles è equiparato alla realizzazione di un ponte o di un’autostrada. Breton include le armi nel Recovery. Gli Stati membri potranno utilizzare i fondi delper produrre munizioni La presidente Ursula von der Leyen, presentando la ...