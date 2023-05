Un libro per te | secondo l’Oroscopo sono questi i migliori per ogni segno zodiacale

Leggi su kronic

(Di giovedì 4 maggio 2023) Libri: a ognuno il suo. Ecco il genere che dovresti leggere in base al tuo. Provare per credere Per gli appassionati alla lettura unnon è mai solo un oggetto. Leggere diventa la porta di accesso verso infiniti mondi, e porta a scoprire realtà che non avremmo mai immaginato potessero esistere. Non solo: se unè scritto bene e riesce a farci immaginare e credere vere anche cose che non esistono, allora ha fatto centro. Lo ha fatto J K Rowling con il suo Harry Potter , allietando l’infanzia di milioni di mille giovani bambini che ancora oggi vorrebbero la loro lettera per Hogwarts. Cosa leggere in base al tuo-kronic.itCilibri che hanno fatto la storia di un genere e che andrebbero letti almeno una volta nella vita. Ma i libri...