«Un gesto d’amore La comunità ora sia accogliente»

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 4 maggio 2023) LE REAZIONI. In una giornata fittissima di impegni istituzionali e politici, la storia di Noemi fa breccia anche nell’agenda del sindaco. Giorgio Gori, come tutti i suoi concittadini, non può che lasciarsi interrogare daldi quella mamma che mercoledì, poco dopo le 17, ha lasciato la sua piccola nella Culla per la vita.